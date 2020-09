7 Gedeeld

Kralendijk – Opnieuw is een positieve casus van COVID-19 vastgesteld zoals vanochtend bekend gemaakt. De persoon is geïnformeerd. Samen met diegene wordt in kaart gebracht waar de bron van de besmetting zou kunnen liggen.

Tevens worden alle contacten in kaart gebracht gedurende de periode van klachten en enkele dagen daarvoor. Samen wordt gekeken of dit risicocontacten zijn of niet. Tot de risicocontacten behoren de huisgenoten en andere contacten die gedurende langere tijd op korte afstand zijn geweest met die persoon.

De risicocontacten wordt gevraagd uit voorzorg in quarantaine te gaan. Quarantaine betekent zelfisolatie gedurende de incubatietijd van de ziekte, om zeker te weten dat deze persoon in die periode geen klachten krijgt. Ingeval van klachten kan er getest worden om te zien of die klachten aan COVID-19 moeten worden toegeschreven.

In het bron- en contactonderzoek van de laatste Covid-19 patiënt is gebleken dat er verschillende risicocontacten waren. Het gaat om familieleden, collega’s en medewerkers van instanties waar de persoon recent nauw contact mee heeft gehad. Deze nauwe contacten zijn gevraagd in quarantaine te gaan. Bij het bedrijf waar de persoon werkt zijn maatregelen genomen. Enkele directe collega’s zijn inmiddels in quarantaine. De betrokkene werkt bij WEB in een ondersteunende functie zonder contacten met klanten.

Een van de instanties waar de persoon recent is geweest is ziekenhuis Fundashon Mariadal. De persoon heeft daar contact gehad met enkele medewerkers. Deze medewerkers zijn door ziekenhuis Fundashon Mariadal in quarantaine gezet. De medewerkers hebben geen klachten, maar mogen volgens de coronarichtlijnen de komende tijd niet met anderen in contact komen.

De kans dat de huidige persoon tijdens dit bezoek anderen heeft besmet is heel klein. Deze persoon heeft zich tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gehouden aan de hygiëne instructies. Dit bezoek had niets te maken met Covid-19 klachten. Uit belang van de privacy van de patiënt, de medewerkers van het ziekenhuis worden er geen verdere mededelingen gedaan.

Het blijkt nogmaals hoe belangrijk het is om de instructies op te volgen. De opdracht om 1,5 meter afstand te houden is belangrijk om te voorkomen dat anderen met het coronavirus besmet raken. Het is belangrijk om ook de andere hygiëne instructies te blijven volgen. Heeft u klachten die wijzen op Covid-19 , blijf dan thuis en bel 0800-0800. Als het nummer onbereikbaar is probeer later nog een keer of via een andere telefoon. Eet gezond, beweeg voldoende en bouw aan een goede weerstand. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

