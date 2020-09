96 Gedeeld

Kralendijk – Het aantal actieve coronabesmettingen laat eindelijk weer een dalende lijn zien op Sint-Maarten. Vrijdag waren er volgens officiële cijfers nog 190 actieve besmettingen, terwijl er bijna een week eerder nog 264 waren geregistreerd. Dat het aantal besmette patiënten daalt, komt doordat er maar weinig nieuwe gevallen bijkomen.

Sint-Maarten liet vrijdag weten dat er zeven patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen. Sinds afgelopen maart zijn 19 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Op Aruba lijkt het aantal besmettingen ook niet verder te stijgen. Zo ligt het aantal besmette mensen al een aantal dagen net boven de 1200. Op het eiland zijn inmiddels dertien mensen aan de gevolgen van corona overleden.

Curaçao kent een heel kleine stijging van het aantal infecties, maar ziet tegelijkertijd dat steeds meer patiënten genezen. Vrijdag 3 september waren er 38 besmettingen. In totaal 39 mensen zijn sinds maart hersteld, één Nederlandse toerist is in maart op het eiland met coronaverschijnselen overleden in het ziekenhuis. Het eiland kent sinds twee weken een tweede golf aan coronabesmettingen, maar het aantal besmette patiënten blijft beperkt.

Op Bonaire zijn twee coronagevallen, op Saba en Sint Eustatius gaat het nog om één geval per eiland.

