12 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Okonomiyaki à-la Corjan

Na een paar keer oefenen wordt het steeds makkelijker om uit te spreken: o-ko-no-mi-ya-ki. En zo ingewikkeld als het klinkt, zo simpel is de betekenis. ‘Okonomi’ betekent namelijk ‘wat je wilt / waar je zin in hebt’ en ‘yaki’ betekent ‘gegrild’. En laat dat nou precies zijn wat okonomiyaki is! Een gegrilde, Japanse hartige pannenkoek met de lekkerste ingrediënten, precies waar jij zin in hebt.

Het mooie van dit gerecht is dat je eigenlijk een heleboel producten hiervoor kunt gebruiken, dus je kunt allerlei variaties maken, voor ieder wat wils.

Ingrediënten (voor 3 personen)

100 gram bloem

1,6 deciliter bouillon

4 eieren

1 theelepel bakpoeder

6 champignons

300 gram witte kool

70 gram wortels

2 bosuitjes of 1 rode ui

2 eetlepel gebakken uitjes

4 stengels koriander

1/3 rode peper

Wat je lekker vindt: Gamba/worst/zoute vis/surimi/inktvis/lokale vis/kip

6 plakken bacon

3 eieren

Okonomiyakisaus:

8 eetlepels ketchup

1 eetlepel worcestershiresauce

1 eetlepel mosterd

6 eetlepel bruine rum

2 eetlepels bruine basterdsuiker

2 eetlepels sojasaus

Garnering:

Wasabi mayonaise

Benodigheden:

Garde en kom

2 koekenpannen

Het beslag met garnituur

Recept

Begin met het maken van de okonomiyakisaus. Doe dit het liefst een dag van te voren, zodat de smaken op elkaar in kunnen trekken. Breng voor de saus alle ingrediënten aan de kook en laat het daarna afkoelen.

Maak een beslag van de bloem, 4 eieren, bouillon en het bakpoeder. Snijd de groenten in dunne reepjes en/of plakjes en meng deze door het beslag. Snijd het gekozen garnituur ook in wat kleinere stukjes en meng deze ook door het beslag.

Gebruik 2 koekenpannen naast elkaar

Bak 2 plakken bacon iets uit in een kleine koekenpan en breek daar 1 ei bovenop.

Bak in een andere kleine koekenpan, in een beetje olie, het beslag met garnituur.

Als de onderkant van de ‘pannenkoek’ mooi bruin is, deze op zijn kop in de andere pan leggen en verder bakken tot de Okonomiyaki gaar is.

Dit herhaal je drie keer, zodat er drie hartige pannenkoeken ontstaan.

Serveer de Okonomiyaki met de eikant naar boven en maak deze af met wat streepjes wasabimayonaise en okonomiyakisaus. Garneer hem met ingrediënten die je ook voor de Okonomiyaki hebt gebruikt.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

Lees ook: