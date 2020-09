7 Gedeeld

Kralendijk – Dit jaar viert het Bonairiaanse eilandbestuur Bonairedag op een andere wijze. Rekening houdend met de regels m.b.t. COVID-19 worden het protocollaire en het culturele gedeelte via de pagina’s en kanalen van de overheid uitgezonden via sociale media en de tv-zender Dutch Caribbean TV.

De uitzending begint om 08.30 uur in de ochtend. Er zal geen publiek aanwezig zijn bij de viering. Zowel het protocollaire als het culturele gedeelte worden opgenomen, rekening houdend met alle geldende regels in verband met COVID-19.

Direct na het protocollaire gedeelte volgen de opnames van het culturele gedeelte. Dit allemaal vindt plaats via de youtube pagina ‘Openbaar Lichaam Bonaire’. De link wordt ook gedeeld zodat de opnames via de facebook pagina’s van ‘Gobièrnu di Boneiru’ en ‘Openbaar Lichaam Bonaire gezien kan worden’. Het geheel kan ook via de tv-zender Dutch Caribbean TV bekeken worden.

Het Bonairiaanse eilandbestuur vraagt aan alle inwoners van Bonaire om de vlag te hijsen en hun huis of bedrijf te versieren, om zodoende op feestelijke wijze betekenis te geven aan deze dag.

Het Bonairiaanse eilandbestuur wenst iedereen een fijne Bonairedag toe.

