Mia Tweed: Coördinator arbeidsmarkt projecten

Junny Vos: Onderwijs Instituut Carbisch Nederland

Lesley Pluijmen: HR-manager Divi Flamingo Beach Resort

Kralendijk – De unit Arbeid van de directie Samenleving & Zorg biedt in samenwerking met Plenchi di Trabou middels het project ‘Ban Traha’ de kans voor 8 deelnemers om een praktische beroepscursus Hospitality te volgen.

Het doel van de beroepscursus is om de positie van deelnemers te versterken op de arbeidsmarkt. De beroepscursus begint medio september en telt plek voor 8 personen. Aanmelden voor deelname is mogelijk vóór 9 september via +599 777-2246.

Het doel van het project ‘Ban Traha’ is om werkzoekenden die moeite hebben om aan de slag te komen een steuntje in de rug te bieden bij het vinden van een baan. Middels Ban Traha wordt medio september een beroepscursus Hospitality verzorgt. In totaal zijn er 8 cursusplekken beschikbaar gesteld voor deze training. De beroepscursus wordt aangeboden door praktijk opleider Onderwijs Instituut Caribisch Nederland (OICN), de praktijklocatie voor deze beroepscursus is Divi Flamingo Beach Resort. Bij Divi Flamingo Beach Resort krijgen de deelnemers de kans om het vak te leren in een reële praktijk omgeving.

In de praktische beroepscursus leren de deelnemers onder andere vaardigheden zoals telefoneren, receptiewerk en het bedienen van een kassa. De onderdelen telefonist en receptionist worden bij goed resultaat afgesloten met een erkende diploma.

De beroepscursus is voor personen die:

– Werkzoekend zijn en ingeschreven staan bij de unit Arbeid

– Werkzoekend zijn en werkervaring hebben in de dienstverlening

– Werkzoekend zijn en graag in de dienstverlening willen werken

Na het afronden van deze beroepscursus hebben deelnemers de basis om aan de slag te gaan in functies waarbij klantcontact centraal staat zoals bijvoorbeeld gastvrouw/gastheer, telefonist/receptionist, winkelbediende of kassière. Deze beroepscursus wordt aangeboden zonder een baangarantie na het afronden van het traject.

Er zijn op dit moment nog enkele plekken beschikbaar, indien je geïnteresseerd bent om mee te doen aan deze beroepscursus kun je vóór 9 september, bellen of appen met telefoonnummer +599 777-2246. Indien je als werkgever geïnteresseerd bent in een van de opgeleide kandidaten kun je ook contact opnemen via hetzelfde telefoonnummer.

