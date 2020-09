99 Gedeeld

Kralendijk – Let op als je binnenkort naar Bonaire reist, er zijn verscherpte maatregelen die 7 september ingaan. Woensdag heeft gezaghebber Rijna nieuwe regels afgekondigd.

Volgens de laatste noodverordening die gezaghebber Rijna op 2 september heeft afgekondigd zal iedereen die vanaf 7 september per vliegtuig of per boot aankomt op Bonaire en die korter dan 14 dagen voor vertrek in Europa was een negatieve covid-19 pcr test moeten overleggen of in een verplichte centrale quarantine moeten van 14 dagen en op eigen kosten.

De uitslag van de negatieve test mag bij aankomst op Bonaire niet ouder zijn dan 72 uur. Ook is het verplicht de gezondheidsverklaring in te vullen voor vertrek. Ga HIER direct naar deze link.

Lees de complete noodverordening van 2 september HIER.

