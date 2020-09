11 Gedeeld

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame

managementassistent (1 fte) voor de Unit Liseo Boneriano.

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van iedere leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat ga je doen?

Je ondersteunt de unitdirecteur en de teamleiders secretarieel en organisatorisch. Je weet goed wat er speelt en kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Verder beheer je de agenda en inkomende mail van de directeur en bewaak je de actiepunten en signaleert deze. Je bent een team player en kunt ook goed zelfstandig werken. Je hebt oog voor de rode draad en de details en je bent bereid om een grote diversiteit aan taken op te pakken. Daarbij heb je een servicegerichte instelling en denk je altijd een paar stappen vooruit om op deze manier te ontzorgen.

Met jouw assertieve en zelfstandige karakter verzet je bergen aan werk! Maar dat is niet alles, want met jouw sterke communicatieve vaardigheden schrijf je regelmatig stukken zoals nieuwsbrieven of belangrijke mededelingen. Je beheersing van het Nederlands is uitstekend, bij voorkeur spreek en schrijf je papiamentu.



Ook ondersteun je de unitdirecteur door het voorbereiden van stafvergaderingen en bijhouden van de acties.

Je verantwoordelijkheden zijn

Ondersteuning van de directeur en het teamleiders;

Agendabeheer van de directeur;

Mailbox beheren van de directeur;

Voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van het Managementteam en het bevorderen van de uitvoering van acties en afspraken;

Het maken van nieuwsbrieven en mededelingen;

Voorbereiden van presentaties;

Het (mede) organiseren van activiteiten als conferenties, studiedagen, andersoortige bijeenkomsten voor personeel, leerlingen en/of ouders e.d.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante MBO + opleiding voltooid en beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar administratieve ervaring. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld. Je bent een gestructureerd en analytisch persoon waardoor je ook voor anderen een duidelijke structuur kunt aanbrengen. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je houdt ervan klantgericht en klantvriendelijk bezig te zijn.

Wat bieden wij?

Het betreft een baan met concrete uitdagingen en resultaten. We bieden een salaris dat hierbij past in schaal 7 (met een max. van 2774 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 11 september 2020. Solliciteren graag via: https://werkenbij.sgbonaire.info/

Heb je vragen, neem dan contact op met (contactpersoon), Unit Directeur van (Liseo Boneriano): Tel +599-7157580 of: [email protected]

