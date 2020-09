3 Gedeeld

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame

docent Frans (0,36 FTE) voor het Liseo Boneriano

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van iedere leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante uitdagende lessen. Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je initieert, in overleg met jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je geeft je lessen in havo 5 en vwo 5 en 6.

Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling en creëert samen met je collega’s een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team- en onderwijsontwikkeling en coacht collega’s om samen de teamdoelen te bereiken. Naast 6 lesuren Frans ben je ook bereid om 4 lesuren Nederlands in Mavo 1 te verzorgen (samen 0,36 fte).

Wat vragen wij van je?

Je hebt minimaal een tweedegraads lerarenopleiding Frans voltooid. Een eerstegraads bevoegdheid heeft de voorkeur. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. VWO 5 en 6 is een zeer kleine clustergroep. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je integreert jouw 21st century skills in de lessen. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring als docent Frans met ervaring in het geven van lessen aan de examenklassen havo/vwo.

Wat bieden wij?

Je werkt voor het havo- en het vwo- team. Dit zijn kleine teams die nauw samenwerken en zich kenmerken door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken die je vervult (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto of al naar gelang de werkervaring schaal LC met een max van 4460 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. Het betreft een jaarcontract.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 07 september 2020. Solliciteren graag via: https://werkenbij.sgbonaire.info/

Heb je vragen, neem dan contact op met Barbara Sol, unitdirecteur van Liseo: Tel +599-7157580 of: [email protected].

