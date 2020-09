7 Gedeeld

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame docent Sport en Beweging (0,32 fte) voor het MBO.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante uitdagende lessen aan studenten van de opleiding Sport en Bewegen. Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten om zich te bekwamen op verschillende gebieden van sportvaardigheid en sportpracticum. Je linkt deze aan de theorie en bevordert een veilig leerklimaat waarin de studenten zich sociaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de stage begeleiding waarin jij, als aanspreekpunt van de school, de studenten begeleidt in het behalen van hun stagedoelen en beoordeling. Je initieert, in overleg met jouw collegae en jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling en helpt collegae om samen de teamdoelen te bereiken.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante HBO opleiding (ALO) en beschikt daardoor over een tweedegraads lesbevoegdheid. Verder heb je alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk

waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel.

Wat bieden wij?

Je werkt in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent wordt je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de ervaring die je hebt en de functie en taken die je vervult (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 11 september 2020. Solliciteren graag via: https://werkenbij.sgbonaire.info/

Heb je vragen, neem dan contact op met Ariadna Timp, Temleider Sort en Beweging van het MBO: Tel +599-7157426 of: [email protected].

