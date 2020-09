14 Gedeeld

Plaza Beach Resort Bonaire is per direct op zoek naar een Allround Maintenance Manager.

Deze rol past bij een ervaren Onderhoudsmanager met hoog energieniveau. Je herkent jezelf in de volgende competenties: vasthoudend, focus, oplossingsgericht, proactief, kritisch, zelfstandig, veranderingsbereid, accuraat, stressbestendig.

Werkzaamheden:

De dagelijkse operatie, planning en aansturing van het onderhoudsteam;

Verbetertrajecten, niet achter lopen op planning;

Zorgen dat de technische dienst altijd operationeel blijft en de middelen heeft om adequaat in te grijpen;

Onderhoud van de kamers en openbare ruimtes.

Wat ga je nog meer doen?

Als Manager Maintenance ben je in staat om brandjes te blussen en om intern draagvlak te creëren voor structurele verbeteringen aan installaties;

Met jouw mensenkennis en natuurlijk overwicht draagvlak creëren binnen de organisatie en mensen met elkaar verbinden;

Je vertaalt managementdoelstellingen naar concrete acties;

Je bepaalt samen met het team de belangrijke sturingsindicatoren. Dashboards worden opgesteld om helder over de kwaliteit en actuele staat van het onderhoud te rapporteren;

Je kijkt grondig naar de huidige technische processen, procedures en bezetting en je implementeert hiervoor een toekomstgericht; verbeterplan, daarin neem je mee hoe we onze afdeling en processen zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren;

Je zorgt dat alle verplichtingen op het gebied van onderhoud veilig en efficiënt worden uitgevoerd;

Je stuurt de afdeling aan en weet de vijf collega’s zowel op individueel- als op teamniveau naar een hoger plan te tillen;

Je maakt prestaties van de afdeling goed zichtbaar en profileert de afdeling op een positieve manier binnen de gehele organisatie;

Je bent van nature een verbinder die oog heeft voor zijn/haar mensen en voor de organisatie als geheel.

Je communiceert direct met de Front Office;

Wekelijkse meeting met de Resort Operations Manager.

Wat wordt er van jou verwacht:

Een technische opleiding op minimaal MBO niveau;

Minstens vijf jaar relevante werkervaring;

Minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven en het gesprek aan durven aangaan en knopen doorhakken;

Aantoonbare ervaring met people management en het vermogen om mensen te inspireren, te organiseren en te betrekken;

Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlands, Engels en bijvoorkeur Papiaments/Spaanse taal;

Een verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 5 jaar).

Wat bieden wij:

Een enorme uitdaging. Het salaris hangt af van de werkervaring variërend tussen de US$ 2500 en US$ 3000 bruto per maand. Een contract van 6 maanden met eventueel verlenging.

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan jouw motivatie en cv naar: [email protected]. We zien je reactie graag tegemoet.

