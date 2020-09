8 Gedeeld

Kralendijk – Naar aanleiding van de persconferentie van de gezaghebber gistermiddag, hebben met name restaurants en supermarkten vandaag op social media de gewijzigde maatregelen kenbaar gemaakt en gedeeld.

Curaçao

De ‘air-bubble met Curaçao wordt per 4 september 2020 opgeschort. Iedereen die uit Curaçao komt moet 14 dagen in quarantaine. Inwoners van Bonaire kunnen terug komen. Bezoekers van Curaçao mogen komen als ze een ontheffing hebben. Iedereen moet de gezondheidsverklaring invullen. Passagiers met aan Covid-19 gerelateerde klachten worden niet toegelaten.



Europa

Passagiers uit Europa moeten vanaf maandag 7 september een negatieve testresultaat laten zien anders gaan ze op eigen kosten 14 dagen in quarantaine. De test moet maximaal 72 voor vertrek zijn gedaan.

De kans op verspreiding van het coronavirus moet serieus worden genomen. Daarom worden aanvullende maatregelen genomen om dit tegen te gaan.

Evenementen

Alle evenementen met zang, dans en muziek worden verboden. Er mogen niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn bij publieke evenementen. Op privé feesten mogen maximaal 25 gasten komen. Dit aantal van 25 gasten geldt ook voor evenementen bij snacks, cafetaria, bars en restaurants, trùk di pan en op stranden.

Sport

Sportactiviteiten mogen doorgaan maar dan zonder publiek. Sportscholen kunnen openblijven maar de helft van de mensen ontvangen om 1.5 meter afstand te houden.

Horeca

Horeca gelegenheden moeten de richtlijnen voor Covid-19 volgen. Gasten moeten hun naam en telefoonnummer opgeven. Deze worden 21 dagen bewaard.

Supermarkt

Alle klanten van supermarkten moeten boodschappen doen met een karretje. Boodschappen doen mag met maximaal twee personen om 1.5 meter afstand te houden.

Werk

Op het werk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden en bescherming gebruiken. Tijdens vergaderingen moeten werknemers 1.5 meter afstand houden. Lucht regelmatig alle werkplekken. Iedereen op de werkvloer, dus werknemers en klanten, moeten de hygiëne instructies volgen.

Deze maatregelen zijn er om de gemeenschap op Bonaire te beschermen. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

