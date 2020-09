12 Gedeeld

Kralendijk – In bijna drie jaar tijd heeft de groep vrijwilligers van de one hour Clean up power 7650 zakken met zwerfvuil verwijderd van de kustlijn van Bonaire. Deze vrijwilligers doen fantastisch werk en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

Elke zaterdag staan vaste en wisselende vrijwilligers klaar om het vuil op te ruimen langs de kustlijn in het zuidoosten tussen Sorobon en de Willemstoren (6,9 km), Lac, Morotin en Playa Grandi.

De hoeveelheid plastic afval dat was aangespoeld op de zuidoostkust van Bonaire is aanzienlijk geslonken.

De ploeg heeft daarom besloten om in plaats van een wekelijkse schoonmaak af te bouwen naar eens per maand. Daarnaast blijven zij in de toekomst in samenwerking met andere partijen extra schoonmaakacties organiseren.

Vanaf nu vindt de schoonmaak plaats elke eerste zaterdag van de maand, van 9.30 – 10.30 uur. Wil jij ook een keer of vaker meehelpen, let dan op de maandelijkse locatie op de facebook pagina!

https://www.facebook.com/OneHourCleanUpPower

Bron en foto’s One Hour Clean Up Power

