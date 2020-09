17 Gedeeld

Kralendijk – Het eiland Bonaire zat op 31 juli 2020 zonder stroom. De totale black-out trad op vanwege een technisch probleem, na een routine onderhoudsprocedure bij de Karpata energie centrale.

Het gezamenlijke onderzoeksteam van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en ContourGlobal Bonaire (CGB) heeft de analyse vrijgegeven na afronding van het onderzoek naar het incident. Het team was op 6 augustus 2020 opgericht om het technisch onderzoek naar het incident uit te voeren. Het team bestond uit het topmanagement van WEB en CGB, samen met hun technisch personeel.

Vanwege de technische problemen tijdens routine-onderhoudsprocedures bij de Karpata energie centrale, ondervond het eiland Bonaire op 31 juli om 08.08 uur een totale black-out. Om 9.30 uur konden WEB en CGB geleidelijk de stroom voor het eiland herstellen en om 12.50 uur was de volledige stroomvoorziening voor het hele eiland hersteld.

Elektrische stroom is een van de basisbehoeften van de economie en het leven van mensen op Bonaire. Voorafgaand aan het incident van 31 juli 2020 , WEB en CGB hebben samen Bonaire kunnen voorzien van een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening met geen enkele black-out in meer dan vijf jaar. Dit was mogelijk dankzij investeringen van de afgelopen jaren in technologie, apparatuur en menselijk kapitaal.

WEB en CGB nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het incident en hebben alle procedures gereviseerd en maatregelen geïdentificeerd om herhaling van een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. WEB en CGB verontschuldigen zich voor het ongemak voor de gemeenschap als gevolg van het black-out incident.

WEB en CGB blijven zich inzetten voor een betrouwbare stroomvoorziening en verhoging van de productie van duurzame energie voor het eiland Bonaire.

