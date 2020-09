31 Gedeeld

Knops neemt, ondanks een druk programma, uitgebreid de tijd voor het beantwoorden van aan hem gestelde vragen.

Kralendijk- Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) zegt in een interview met Bonaire.nu dat hij sinds zijn aankomst op het eiland goede en soms ook stevige gesprekken heeft gehad met het bestuurscollege op het eiland. Die gingen onder andere over goed bestuur en het financieel beheer.

Op de vraag aan Knops of hij nu meer, minder of even optimistisch is over goed bestuur op Bonaire, als bij de ondertekening van het zogenaamde Bestuursakkoord denkt hij even na. “Ik zou zeggen dat ik even optimistisch ben als toen. Ben ik tevreden met de voortgang? Nee, daar ben ik nog niet tevreden over.”

Toch zegt de bewindsman dat hij ook begrijpt dat het vraagstuk niet eenvoudig is. “Je kunt wel allerlei mensen benoemen in organen, maar daarmee is nog niet gezegd dat het de juiste mensen zijn. In kleine gemeenschappen als Bonaire, St. Eustatius en Saba moet je er ook voor waken dat niet een klein groepje mensen alle posities bezet”.

Knops bevestigt dat het thema wel hoog op zijn agenda staat. “Het feit dat het voor mij belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat er überhaupt een bestuursakkoord is gesloten. De burgers van het eiland hebben er recht op te weten dat bijvoorbeeld de overheidsvennootschappen goed worden beheerd”.

Programma manager

Op de vraag hoe hij aankijkt tegen de kritiek dat de naar aanleiding van het bestuursakkoord aangestelde programma manager vaak onzichtbaar lijkt, zegt Knops zich daarover niet al te veel zorgen te maken. “De programma manager moet partijen bij elkaar brengen, zodat er resultaten kunnen worden geboekt. Dat hij daarbij zelf minder in beeld is, is niet iets waarover ik mij heel druk maak”.

Overigens zegt Knops ook dat de verdere invulling van sleutelposities binnen het overheidsapparaat van belang is. “Om zaken echt goed aan te pakken, zowel binnen het overheidsapparaat als daarbuiten, is het van belang dat sleutelposities bekleed zijn Ik noem hier bijvoorbeeld de functie van Eilandssecretaris, die al geruime tijd vacant is”.

