Kralendijk – Het is zwaar tot half bewolkt met in de ochtenduren nog een kans op een plaatselijke (onweers) bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind zal zwak tot matig zijn uit verschillende richtingen (5-10 knopen met uitschieters tot 12 knopen).

Weeroverzicht maandag: Het is zwaar tot half bewolkt vandaag. Er hangen hier en daar nog wat buitjes met lokaal onweer die ons nog plaatselijk in de ochtenduren kunnen bereiken, want daarna neemt het geleidelijk af. Dit heeft te maken met een wegtrekkende storing (Invest 99L) die een 70% kans heeft in 2 dagen om een cycloon te worden. Het systeem trekt dus weg en zal dan niet meer van belang zijn voor de lokale eilanden.

