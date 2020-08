6 Gedeeld

Kralendijk – Vanwege de COVID-19 pandemie heeft BIA de openingstijden op Flamingo International Airport tijdelijk aangepast.

Vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2020 zijn de openingstijden van 06:00 tot 21:00 uur.

Alleen vliegtuigen voor medische- en crisishulp en vrachtvluchten zijn vrijgesteld van het bovenstaande. In dat geval is de dienstdoende operations officer bereikbaar op 599-701-0477 tussen 17:00 tot 09:00 uur. Kennisgeving is minstens één (1) uur van tevoren vereist.

De tijdelijke openingstijden zijn onderhevig aan de ontwikkelingen in verband met de COVID-19-pandemie, waardoor deze uren kunnen worden verkort of verlengd.

