Zondag 6 september vier je Dia di Bonaire bij Rum Runners met een heerlijke brunch!

Kom met vrienden en familie naar Rum Runners en geniet van lekker eten, drinken, het uitzicht en elkaar.

De gerechten worden aan tafel geserveerd.

Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur ben je van harte welkom, tevens kun je tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van het zwembad dagpas $2,50 i.p.v. $5,00. Het is heerlijk uitbuiken aan de rand van het zwembad!



De brunch kost slechts $28.50 per persoon

Graag van te voren reserveren dit kan via;

Facebook messenger,

Bel naar: +599 717 8290 Ext. 100

Mail naar: [email protected]



Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de regels ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus

