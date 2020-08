14 Gedeeld

Kralendijk – Gisteren heeft de dienst Publieke Gezondheid een nieuwe Covid-19 geval door lokale besmetting bevestigd. Hierdoor zijn we in een andere fase gekomen in de strijd tegen het virus. Een strijd die wij vanaf maart dit jaar voeren.

Ik verzoek iedereen de privacy van een ieder en hun naasten te respecteren

De huidige noodverordening zal worden aangepast en verlengd per 1 september a.s.

Alle activiteiten waar al een vergunning voor is gegeven worden weer geëvalueerd

Alle ondernemers moeten de hygiëne voorschriften strenger in acht nemen en zorgen dat er in hun zaak de kans op besmetting klein blijft.

De luchtverbinding met Curaçao en Nederland blijft in stand maar wordt constant geëvalueerd

Reizen blijft een risicovolle onderneming en op eigen risico. Wees terughoudend.

Bescherm jezelf en je omgeving

Bekijk hier de video van Gezaghebber Edison Rijna