7 Gedeeld

Delta Security & Hospitality is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen en particuliere ondernemingen.



Vanwege de groei van ons bedrijf zijn we voor onze vestiging op Bonaire op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste:

BEVEILIGERS (M/V)

Beschik jij over de volgende kwaliteiten/opleidingen?

Je hebt een diploma voortgezet onderwijs;

Je bent bereidt om ook in de avond- en nachturen te werken;

Je spreekt goed Nederlands, Papiamentu, Engels, Spaans is een pré;

Je kunt Nederlands schrijven;

Je bent 18 jaar of ouder;

Je bent in het bezit van een Sedula;

Je bent in het bezit van een Bewijs van Goed Gedrag.

Spreekt bovenstaande je aan en wil je solliciteren? Dan vragen wij jou vriendelijk, gezien COVID-19, om ons te contacteren via whatsapp (701-4150) waarna wij een skype afspraak maken met jou. Je kunt ook een mail met je cv sturen naar [email protected].



We kijken er naar uit om je in ons team te verwelkomen!