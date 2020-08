6 Gedeeld

Kralendijk – Op Bonaire is een tweede actieve casus van COVID-19 vastgesteld, nadat gisteren na meer dan een maand een eerste positieve geval werd gemeld.

Volgens een persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat om een inwoner van Bonaire die enkele dagen geleden teruggekeerd is van een bezoek aan Curaçao. De persoon wordt inmiddels behandeld in het ziekenhuis. De betrokken persoon ligt in isolatie waardoor de kans dat anderen besmet raken klein is.

Het bron- en contactonderzoek is inmiddels opgestart. De contacten worden gebeld door de afdeling Publieke Gezondheid, waarbij de nauwe contacten in quarantaine worden geplaatst. Bij klachten worden betrokkenen ook onderworpen aan een Covid-test.