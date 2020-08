29 Gedeeld

Foto – STCB

Kralendijk – STCB-medewerkers en vrijwilligers hebben tijdens het broedseizoen 2019 en 2020 meerdere nachten gepatrouilleerd op de stranden van Bonaire om een ​​satellietzender, gesponsord door ContourGlobal, op een nestschildpad in te zetten.

Afgelopen woensdag was het zover, bewakers Reyes en Jose spotte een karetschildpad ( hawksbill turtle) op het strand van het Harbour Village Resort en informeerden STCB over hun vondst. Nadat ‘Flappie’, zo genoemd door ContourGlobal personeel, klaar was met het leggen van haar nest en de zender geplaatst was werd ze rond 03.00 uur weer vrijgelaten.

