6 Gedeeld

Kralendijk – Er wordt een video opname gedeeld waarin een meneer is te zien in erbarmelijke omstandigheden. Een maatschappelijk werker en het wijkteam hebben in samenwerking met de familie de situatie rondom deze meneer aangepakt.

Het openbaar lichaam Bonaire is op de hoogte de beelden gebruikt worden voor verkeerde doeleinden. Deze meneer en zijn familie hebben recht op privacy.

Daaromworden er geen verdere mededelingen gedaan over deze zaak. Betrokken instanties zijn op de hoogte en werken aan een oplossing.

Lees ook: