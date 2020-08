29 Gedeeld

Kralendijk – Een surveyteam van het Europese Galileo-programma brengt op dit moment onder begeleiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een oriënterend bezoek aan Bonaire.

De Europese Commissie is op zoek naar een locatie in het Caribisch gebied die geschikt is voor de plaatsing van een zogeheten sensorstation ten behoeve van het wereldwijde Galileo satellietnavigatiesysteem.

Bonaire is in het Caribisch gebied één van de kandidaten. Lees verder op Koninkrijk.nu

