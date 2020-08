2 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt met een kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

Weeroverzicht donderdag: Het weerbeeld blijft nog onveranderd, nogmaals heersen overwegend droge weersomstandigheden, maar in de ochtenduren is er echter wat vochtigheid/onstabiliteit in de atmosfeer en dat kan resulteren in een plaatselijke bui. Vandaag krijgen we te maken met opnieuw een groot gebied met sahara zand.

Verder is Laura vannacht aan land gekomen in de staat van Louisiana, Amerika waar het als een zware orkaan van de vierde categorie heeft bereikt. Het systeem neemt nu over land snel in kracht af.

Voor meer informatie over het weer ga naar caribbeanweathercenter.net

Lees ook: