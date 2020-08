1 Delen

Bonaire is ons geliefde eiland. Onze vlag staat voor alles waar we trots op zijn: – de aangename wind die je tegen jouw gezicht voelt: – de indrukwekkende natuur met zijn mooie bomen en dieren; – de adembenemende zee waarin we zwemmen en duiken; – de verrukkelijke lokale schotels waar we van smullen; – en de vrolijke muziek die je heupen doet bewegen. Maar in het bijzonder de inwoners en hun talenten waar we van kunnen genieten.

Aankomende zaterdag, 29 augustus, is er de volgende editie van het cultureel evenement “Nos Zjilea” bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Dit keer is er extra moeite gedaan om het meer ‘Corona Smart’ te maken. Het thema voor deze editie is “Trots op onze Bonaireaanse Talenten”. Kom en luister naar Rogen Pineda, een jong talent die zijn droom om videograaf te worden najaagt en over een nieuw project komt vertellen.

Ons eiland kent verschillende artiesten met een grote passie voor schilderen. Achter elk kunstwerk schuilt een verhaal. Reden voor dhr. Stephen Rosario om één van zijn meesterwerken tentoon te stellen met de uitleg over hoe hij deze tot stand is gekomen.

Van kleins af aan hield “Ito” Martis zich bezig met muziek en nu staat hij internationaal bekend als muziekproducent. Hij zal met ons delen waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en tips geven hoe je jouw muzikale talenten beter kan ontwikkelen.

Dhr. Urbano “Bano” Pourier deelt graag zijn passie en talent voor landbouw en zal een demonstratie komen geven over hoe je je eigen potgrond kan maken en wat de beste manier is om planten te verpotten.

Geniet van dit alles in een gezellige ambiance met gevarieerde muziek van onze lokale artiest Tony Trinidad. Er zal ook een “Live” optreden zijn van de jonge sterren van de lokale band “JC and Friends” met hun meest populaire liedjes.

Daarnaast zal Jefferson Rosario samen met Segni Bernadina een komische act verzorgen.

Er zullen verschillende stands zijn met lokale verse producten, zoals “strop’i kalbas”, lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen, lokale lekkernijen, lokale kunst en nog veel meer. De keuken gaat open vanaf 10 uur ’s morgens en geeft u de mogelijkheid om verschillende lokale gerechten te proeven.

We zien u graag op ‘Nos Zjilea’, hét culturele evenement van Bonaire, aankomende zaterdag 29 augustus vanaf 8 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags bij Cultuurpark Mangazina di Rei, op een ‘Corona Smart’ manier.

Voor meer informatie kunt u de facebookpagina van Mangazina di Rei bezoeken. https://www.facebook.com/mangazinadirei/

Lees ook: