Go Green Indian Restaurant op Bonaire is op zoek naar een:



Vegetarische Kok (Indian Food)



Go Green is een restaurant in het centrum van Bonaire aan de Kaya Grandi. Ze serveren voornamelijk vegetarische en veganistische gerechten. Tina Woodley, de eigenaresse, richt zich op het bereiden van gerechten met liefde en passie.

Heb je interesse om als kok aan de slag te gaan bij Go Green? Stuur dan een mail naar: [email protected] of een what’s app naar: +599 786 7628.

