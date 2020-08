2 Gedeeld

Kralendijk – Tourism Corporation Bonaire (TCB) maakt bekend dat ze de volgende en laatste Taste of Bonaire voor dit jaar annuleren. Dit besluit is gebaseerd op de ontwikkelingen rond COVID-19, rekening houdend met de regels en voorschriften. Het eerstvolgende evenement stond op de planning voor 26 september 2020 met als thema Toerisme.

In de maand augustus organiseerde TCB het evenement nadat dit maandenlang niet mogelijk was geweest. Het was een succes, maar met alle regels die er moesten zijn, kon TCB dit niet volledig controleren.

Het volgende evenement dat TCB samen met SKAL aan het evalueren zijn om te organiseren is de Bonaire Christmas Shopping Night die volgens planning in december 2020 zal plaatsvinden.

Marketing Manager, mevrouw Derchlien Vrolijk licht de deelname toe; “TCB is solidair met de huidige situatie en benadrukt dat het voor ons als burgers van groot belang is om verantwoordelijk te zijn en de maatregelen van de gezaghebber op te volgen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om activiteiten te vermijden waardoor groepen mensen kunnen ontstaan. Denk eraan om sociaal afstand te houden met een afstand van 1,5 meter en om te voorkomen dat u in contact komt met iemand die het virus zou kunnen hebben. Samen kunnen we het virus blijven voorkomen. “

Lees ook: