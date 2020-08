1 Delen

Kralendijk – Gedurende de afgelopen weken heeft de Selibon meerdere reacties ontvangen van inwoners van Antriol die niet in de gelegenheid waren om hun afval buiten te zetten. Daarom wil de Selibon de inwoners van Antriol nog een mogelijkheid aanbieden.

In de week van maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus kunnen inwoners van Antriol Pariba hun afval in de puinbakken deponeren die tegenover de Adventistenkerk in de Kaya Maria staan. De puinbakken staan van dinsdag 25 augustus 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 in de Kaya Maria.

Degenen die niet naar de Kaya Maria kunnen komen of hun afval deze week niet kunnen afgeven, hoeven zich geen zorgen te maken. Stuur een app naar de Selibon op 788 – 6612 met je naam, adres en het soort afval.

De week daarop, dus van maandag 31 augustus tot vrijdag 4 september 2020, is de Selibon in Antriol Pabou. Meer informatie zal spoedig volgen.

Op deze manier dragen wij samen aan een schoon en mooi Bonaire.

Lees ook: