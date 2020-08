101 Gedeeld

Kralendijk – Iedereen die dinsdag tijdens de Drive-Thru getest is op besmetting met het coronavirus heeft een negatief resultaat gekregen. De 39 personen die langs waren gekomen bij de dienst Publieke Gezondheid hebben te horen gekregen dat ze allemaal Covid-19 vrij zijn.

Met de Drive-Thru afgelopen dinsdag bood het openbaar lichaam Bonaire (OLB) mensen die klachten hebben, via een laagdrempelige manier, de kans om zich te laten testen. Ook de mensen die onlangs op Aruba zijn geweest, kregen zo de kans om zich te laten testen.

Door de uitbraak op Aruba is gebleken hoe dichtbij het coronavirus kan komen. Tot begin augustus stond Aruba nog op de lijst van veilige landen. Sinds 6 augustus is de openluchtverbinding met Aruba opgeschort.

Tijdens de Drive Thru heeft de afdeling Publieke Gezondheid samengewerkt met Fundashon Mariadal en de huisartsenpraktijk Bonaire Medical Center.

Mensen die klachten hebben die op Covid-19 wijzen, kunnen bellen naar 0800-0800. Ook via de huisartsen kunnen mensen zich melden met klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen.

Als je getest wordt is het van belang om thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de hygiëneregels blijft houden om besmetting te voorkomen. Bescherm jezelf en de mensen om je heen.

