Oranjestad – Op Aruba gaat het testen van mensen met Covid klachten door. Er zijn wederom 357 mensen getest, daar zijn 70 besmettingen uit naar voren gekomen. Inmiddels zijn 31 mensen weer hersteld van hun klachten. Er is een zevende persoon overleden.

Het totaal aantal actieve besmettingen komt op 1.081. Er zijn 30 personen opgenomen in het ziekenhuis waarvan vijf die op de intensive care verblijven.

Het openen van scholen wordt nog even uitgesteld om hoge aantallen mensen op straat te voorkomen. Mensen die in éen huis wonen met een besmet persoon moeten zich houden aan de regels van verplichte quarantaine. Zodra een persoon binnen het huishouden positief getest wordt, gaat het hele gezin in een verplichte quarantaine van zeven dagen. Bij de eerste verdenking van symptomen moet de huisarts gebeld worden om een test te laten afnemen.

Er komt op Aruba nog geen avondklok of lockdown. Hoewel nog steeds hoog, zijn er minder hoge besmettingscijfers per dag dan twee weken geleden. De derde etage van het HOH ziekenhuis is een Covid-afdeling om te voorkomen dat patiënten anderen kunnen besmetten. De maximum capaciteit voor ic bedden is nu 33. Dit is voor nu genoeg maar er kan opgeschaald worden als dit nodig is. Hiervoor ligt een plan klaar.

