Kralendijk – Na bestudering van de 20 ontvangen aanbiedingen voor het samenstellen van het Masterplan 2030 heeft de onafhankelijke selectiecommissie een shortlist opgesteld van 3 topkandidaten van wie de offerte aan een tweede, nog grondigere beoordeling is onderworpen. Op basis daarvan is besloten de opdracht te verstrekken aan MarkStra Caribbean.

“De selectiecommissie is onder de indruk van de kwaliteit van de aanbiedingen. Dat maakte het niet eenvoudig om een keuze te maken. Veel van de afvallers zouden we de opdracht zo toevertrouwen, maar er kon er maar één worden aangewezen en dat is in unanimiteit gebeurd”, aldus het Masterplan Team. De commissie was breed samengesteld met vertegenwoordigers van de Bonairiaanse gemeenschap, juridische en financieel deskundigen en een afgevaardigde van het ministerie van BZK. Het selectieproces werd begeleid door het in overheidsaanbestedingen gespecialiseerde bureau HIS.

Het winnende MarkStra Caribbean moet ervoor zorgen dat het Masterplan 2030 op 10 oktober gereed is om aan de bevolking te worden gepresenteerd. Daarvoor moet het objectief de inbreng die tijdens de vele sessies vanuit de gemeenschap is geleverd ordenen en tot een logisch geheel smeden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling eigen ideeën toe te voegen, want het Masterplan moet weerspiegelen hoe de bevolking wil dat de toekomst van Bonaire er uitziet. Om alle sinds de kickoff conferentie van november 2019 ingebrachte ideeën te toetsen vinden er de komende weken nog 10 zogeheten ‘klankbordsessies’ plaats, variërend van duurzame economie, landbouw en visserij, infrastructuur, natuur en milieu tot sport.

