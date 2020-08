Kralendijk – Jonnie en Thérèse Boer beginnen een tweede restaurant op Bonaire. ‘Senang’ gaat zich richten op de Aziatische keuken en komt op het terrein van Delpfins Beach Resort waar het echtpaar enkele jaren geleden al Brass Boer opende.

Jonnie Boer belooft een ‘eenvoudige goede Aziatische hap in een casual setting’. De opening is gepland voor september 2021. Als het concept aanslaat wil het echtpaar – bekend van 3-sterren restaurant De Librije – het ook in Europees Nederland toepassen.

