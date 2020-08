8 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft er twee nieuwe corona patiënten bij. De teller staat nu op 36 sinds het begin van de crisis. Het aantal actieve gevallen op Curaçao is nu vier.

Eén van de twee nieuwe gevallen is een persoon uit een gezelschap dat op Aruba was. Hij zat al in quarantaine omdat er in die groep iemand besmet bleek.

De andere coronabesmetting is geconstateerd bij een ‘crew change’ vanaf de Filipijnen. Alle vier patiënten zitten nu in isolatie.

Van de 36 bevestigde gevallen die Curaçao tot nu toe heeft geregistreerd, zijn inmiddels 31 hersteld en één overleden.

