De Zomervakantie is voorbij

OIB Is verhuisd en we starten weer op MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020 in ons nieuwe pand aan de KAYA AMSTERDAM # 25 ( naast Omni) .

Telefoon +599 7171141 / 717 1114

E-mail: [email protected]

