Liset de Keijzer Unit directeur MBO Bonaire

Kralendijk – MBO Bonaire begint het nieuwe schooljaar een week later dan normaal omdat het docententeam een scholing gaat volgen in het geven van online lessen.

Wegens COVID wordt ook dit schooljaar 1,5 meter afstand gehouden in de klaslokalen. Dat betekent dat sommige lessen worden opgesplitst omdat de groepen te groot zijn. Aangezien MBO Bonaire niet meer docenten mag inzetten, zijn ze genoodzaakt bepaalde lessen online te geven. Net zoals dat ook in Nederland op MBO’s wordt gedaan.

Studeer jij schooljaar 2020/2021 aan MBO Bonaire? Lees hieronder dan alle praktsche informatie voor een vliegende start.

Boeken ophalen

In de week van 17 augustus tot en met 21 augustus kunnen studenten tussen 10.00 – 12.30 uur en 14.00 – 15.00 uur hun boeken komen ophalen in de container naast M4. Rika zit daar voor jullie klaar. Zorg dat je je boekenpakket hebt opgehaald voordat de lessen beginnen! Je kunt je boeken ophalen nadat je betaald hebt bij de afdeling Financiën.

Boeken betalen

Je kunt van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 – 14.00 uur betalen bij Financiën. Je kunt hier alleen swipen, dus niet met cash betalen. Je mag de betaling ook online doen. Het banknummer van de SGB is MCB#86821000 t.n.v. Scholengemeenschap Bonaire, Kaya Frates Odulfinus z/n. Het is belangrijk dat je jouw studentennummer weet. Dit is het nummer waarmee je inlogt op je computer. De factuur is toegestuurd per mail. Ben je niet meer in het bezit van de factuur, kom dan naar de administratie.

Eerste schooldag

De hogere leerjaren van de BOL-opleidingen zijn welkom op maandag 24 augustus om 07.45 uur voor het introductieprogramma.

De studenten van leerjaar 1 BOL, van de opleidingen Dienstverlening (Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Sport), Bouw en Techniek (MEI, EMEI, SMG, AVOK, Horeca & Toerisme (KOK en Toerisme) , Zakelijke Dienstverlening (MFA, SEC, FAM en BAA), Sport & Bewegen beginnen op dinsdag 25 augustus om 07.45 uur. De studenten van leerjaar 1 van Pedagogisch Medewerker en Gespecialiseerd medewerker) en Media worden om 13.00 uur op school verwacht.

Zorg dat je in MBO-uniform bent en dat je pen en papier bij je hebt.

Uniform

Studenten worden in een MBO-uniform verwacht (poloshirt, lange broek of rok, dichte schoenen). Wanneer het MBO poloshirt tijdelijk niet verkrijgbaar is, dan mag je een effen eigen poloshirt dragen.

Eerste lesdag

BOL (naar school en stage)

De eerste lesdag is op woensdag 26 augustus voor alle BOL-studenten. Jullie krijgen tijdens de introductiedagen hierover meer informatie. Uiteraard is het rooster ook vanaf volgende week op onze website www.mbobonaire te zien.

BBL (werken en leren)

De BBL-opleidingen starten op:

Opleiding Dag Datum Tijd HZW2.1 BBL Vrijdag 28 augustus 07.45 – 11.45 Zaterdag 29 augustus 06.30 – 12:00 PM3.1 BBL Dinsdag 25 augustus 08.00 – 13.00

PM3.2 BBL Maandag 24 augustus 08.00 – 12.00 BSD3.1 BBL Donderdag 27 augustus 08.00 – 12.00 PBSD4.1 BBL Dinsdag 25 augustus 08.00 – 13.00 Kok2.1 BBL Maandag 31 augustus 08.00 – 12.30 Kok2.2 BBL Dinsdag 1 september Les volgens rooster

