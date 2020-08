8 Gedeeld

Het is vandaag half tot zwaar bewolkt met enkele plaatselijke (onweers)buien. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het noordoosten en zal zwak zijn (0-6 knopen en nabij of tijdens buien harde windstoten tot boven de 20 knopen).

Een tropische golf (Invest 97L) ten oosten van de eilanden, die zich snel naar het westen verplaatst en in de gaten wordt gehouden, heeft een 20% kans dat het zich verder ontwikkelt tot een tropische cycloon in 2 dagen en 60% in 5 dagen.

Het systeem verplaatst zich te snel (20 mijl per uur) waardoor het zich langzaam zal ontwikkelen. Het systeem zal echter voor buienactiviteit zorgen over de eilanden in de komende 2 dagen.

Sommige buien zullen hard zijn en gepaard met onweer en harde windvlagen.

