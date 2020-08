33 Gedeeld

Van alle kinderen die deel hebben genomen aan de wedstrijd zijn Zephora Cecilia (5 jaar), Nairoby Cecilia (6 jaar) en Shaimealy Trenidad (11 jaar) gekozen als winnaars van de kleurwedstrijd. Zij kregen hun prijs op vrijdag 14 augustus op de brandweerkazerne uitgereikt.

Kralendijk – Gedurende de vakantieperiode hebben kinderen van verschillende opvangcentra op Bonaire middels het vakantieplan een bezoek gebracht aan het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). De leeftijd van de kinderen varieerde van 3 tot 13 jaar.

Tijdens de rondleidingen vertelden de brandweermannen en -vrouwen over hun werk en over brandveiligheid. Ook kregen de kinderen de kans om het materieel van de BKCN te zien en om in een tankautospuit mee te rijden.

Kleur- en knutselwedstrijd

Als onderdeel van het vakantieplan heeft het BKCN een kleur- en knutselwedstrijd georganiseerd. Aan het einde van elke rondleiding ontvingen de kinderen een papieren brandweerauto, welke zij zelf in konden inkleuren en in elkaar konden zetten. Op vrijdag 14 augustus werden de winnaars uit drie leeftijdscategorieën (3-5 jaar, 6-8 jaar en 9-13 jaar) bekend gemaakt. Als prijs kregen de winnaars een schooltas met verschillende schoolartikelen en een tas met brandweerspullen cadeau.

Het BKCN bedankt iedereen die tijdens de zomer interesse heeft getoond in de brandweer en wenst alle kinderen veel succes in het nieuwe schooljaar.

Lees ook: