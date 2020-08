8 Gedeeld

Kralendijk – Iedereen heeft last van de pandemie. Vanwege het reisverbod is het hier op Bonaire bijzonder moeilijk geweest voor organisaties zoals Echo die afhankelijk zijn van de steun van internationale vrijwilligers en bezoekers. Desondanks zijn zij erin geslaagd om alle inspanningen voor natuurbehoud voort te zetten dankzij de geweldige steun van de lokale gemeenschap.

In beslag genomen Yellow-shouldered Amazon kuikens

De 2 bange kuikens van een maand oud die aan boord van een schip zijn gevonden door douanebeambten, zijn overgebracht naar Echo. Het was duidelijk dat de twee kuikens waren gestolen uit wilde nesten, niet konden vliegen en nog steeds afhankelijk waren van hun moeder, de kuikens waren er slecht aan toe.

In de veiligheid van het natuurcentrum ging het toegewijde team meteen aan de slag om de kuikens te controleren op verwondingen en hen warmte en voedsel te geven. Helaas had een van de kuikens door hun slechte behandeling al een teen verloren, gelukkig werden bij geen van de kuikens andere ernstige verwondingen geconstateerd. Omdat ze nog zo jong zijn, zal het Echo-team ze moeten blijven grootbrengen totdat ze klaar zijn om terug te keren naar het wild waar ze thuishoren.

Zomerprogramma kinderen

Tijdens de zomervakantie heeft Echo in totaal 316 kinderen van 4-16 jaar mogen verwelkomen in het Dos Pos Conservation Center.

In de afgelopen maanden hebben de kinderen die zich hadden opgegeven voor het zomerprogramma, de kans gehad om aan de slag te gaan en alles te weten te komen over alle inspanningen voor natuurbehoud op het eiland. Ambachten, het planten van bomen en het identificeren van inheemse bomen zijn slechts enkele van de weinige activiteiten waar ze van genoten.

Nu de school weer begint, hopen zij dat hun nieuwe kennis en passie voor de omgeving van Bonaire hen zal aanmoedigen om lid te worden van de papegaaienclub.

Herbebossing

Behalve de papegaaien opvang, zijn er belangrijke projecten voor het planten van nieuwe bomen. Herbebossing van Bonaire is niet alleen belangrijk voor de papegaaien maar ook voor het eiland. Het belangrijkste doel van herbebossing voor Echo is bosherstel en bewustwording over het belang, de degradatie en de kwetsbaarheid van het droge bos op Bonaire. Dit gebeurt door de lokale gemeenschap te betrekken bij de aanleg en het onderhoud van deze herbebossingsgebieden. Een andere manier is te laten zien hoe zowel papegaaien als mensen kunnen profiteren van bosherstel door middel van educatie en hulpverlening.

Wil jij Echo ondersteunen, bekijk dan deze link of ga langs voor een tour http://www.echobonaire.org/donate/ways-to-donate-to-echo/

