Rotterdam – Vandaag vertrekt uit de haven van Rotterdam een schip met aan boord een container met 25.000 kilo hooi voor de ezels op Bonaire. Een week geleden startte de organisatie House of Animals een inzamelingsactie ten behoeve van de Donkey Sanctuary Bonaire.

Het opvangcentrum voor gewonde en verweesde ezels (dat van zowel de lokale als de rijksoverheid geen financiële steun krijgt) zit door het wegblijven van toeristen in geldnood. Toen Karen Soeters van House of Animals dat hoorde is ze onmiddellijk een actie gestart. Binnen een week was er al zo veel gedoneerd dat er een volle container hooi richting Bonaire kan. Met die 25.000 kilo kunnen de bijna 800 ezels voorlopig vooruit.

