Kralendijk – Het is half tot merendeels zonnig met een kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal merendeels matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 20 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: We bevinden ons onder een gebied van droge lucht. De kans op buienactiviteit is daarom gering en indien aanwezig, zeer lokaal. De wind neemt vandaag vergeleken met gisteren af en dit zal niet veranderen in het weekend. Het weerbeeld zal in het weekend echter onveranderd blijven en het zal dus over het algemeen droog blijven.

Zaterdag 15 augustus: Het zal half tot merendeels zonnig zijn en voornamelijk droog blijven. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal merendeels matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 21 knopen).

Zondag 16 augustus: Het is half tot merendeels zonnig met een kleine kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal merendeels matig zijn met enkele uitschieters tot hard (12-17 knopen met uitschieters tot 22 knopen).

