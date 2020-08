23 Gedeeld

Kralendijk – Op dinsdag 11 augustus hebben de deelnemers aan het i-Bidatraject officieel hun certificaat uitgereikt gekregen uit handen van de vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen SZW, ZJCN,OLB, SSO/CN en BCN.

Glendynis Quarton, Rulian Emerenciana, Angelo Francees, Peter-Quinn Schoop en Ryan Richardson hebben hiermee hun opleiding tot data analist volgens de opleidingseisen van het i-Bidatraject afgerond.

Alle vijf hebben zij een vaste functie als data analist gekregen binnen RCN. Glendynis en Rulian bij SSO/CN, Ryan bij SZW en Angelo en Peter bij de Belastingdienst.

I-Bida staat voor: Interactief BES informatie data analisten. De 3-jarige opleiding is vanuit de Belastingdienst Caribisch Nederland geïnitieerd en begeleid. De deelnemers hebben de afgelopen 3 jaar een werkleertraject gevolgd . Dit traject bestond uit vakinhoudelijke- en persoonlijke ontwikkelings trainingen en natuurlijk “learning on the job”. Alles was erop gericht om hun kennis te vergroten en ontwikkeling te stimuleren, waardoor ze nu zelfstandig de functie van data-analist kunnen uitoefenen.

Paul Munster, begeleider van i-Bida is bijzonder trots op “zijn” Bonairiaanse studenten en is verheugd dat zij allemaal een mooie functie binnen de overheid hebben gekregen. “ Invertí den talento lokal ta invertí den futuro di Bonèiru “.

