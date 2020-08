37 Gedeeld

SABA — Reizigers van Curaçao en Bonaire die naar Saba komen, moeten nu in quarantaine, behalve ZVK-patiënten. Dat maakte gezaghebber Jonathan Johnson bekend tijdens een COVID-19 update op dinsdag 11 augustus.

Het besluit is genomen gezien de toename van COVID-19 zaken op andere eilanden, met name Aruba, en het feit dat Curaçao en Bonaire hun grenzen open hadden voor Aruba in de afgelopen weken. Het risicoprofiel van Curaçao en Bonaire is veranderd van laag naar gemiddeld.

Dit betekent dat vakantiereizen vanaf deze eilanden niet langer zijn toegestaan. Ook moeten essentiële reizigers die Saba binnenkomen vanuit Curaçao en Bonaire zich houden aan de 14-daagse verplichte quarantaine.

Quarantaine is niet vereist voor patiënten die naar Bonaire en Curaçao terugkeren, indien zij hebben gereisd onder het strikte protocol van Zorgverzekeraar Caribisch Nederland ZVK.

Risicolanden

Inkomende reizigers uit risicolanden, zoals de Verenigde Staten en Sint Maarten, moeten naar een centrale quarantainelocatie gaan. De reiziger is verantwoordelijk voor het regelen van de inkoop en bezorging van boodschappen op deze locatie, alsmede het betalen van de verblijfskosten op deze centrale quarantainelocatie.

“Reizen in deze tijd is erg onzeker, wat resulteert in vaak veranderende beleidslijnen en maatregelen op het gebied van reizen. We adviseren daarom personen die buiten het eiland willen reizen voor niet-essentiële doeleinden hiermee rekening te houden. Het regelen van de terugreis, evenals eventuele extra kosten die kunnen ontstaan, zijn de verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie ”, aldus Johnson.

Volgens het reisbeleid van Saba mogen alleen essentiële reizen, medische reizen, studenten en terugkerende inwoners het eiland betreden. Personen dienen voor vertrek toestemming voor binnenkomst te vragen en een e-mail te sturen naar [email protected] Als het verzoek wordt goedgekeurd, ontvangt de persoon een reisvrijstellingsbrief die nodig is om te reizen. In de brief staan ​​de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Personen zonder brief mogen het eiland niet betreden. Personen uit landen met een middelhoog en hoog risico moeten een negatief COVID-19-testresultaat hebben om het eiland te betreden. Op Saba zijn vrijetijdsbezoekers niet toegestaan.

Saba blijft op alarmniveau 2. Dit zal nog twee weken blijven, indien zich geen verdere ontwikkelingen voordoen. Sinds vorige week heeft Saba twee actieve gevallen van COVID-19. Deze personen zijn geïsoleerd. Negentien personen zitten in quarantaine.

