Voor het Curaçao Medical Center zoeken wij een Spoedeisende Hulp Arts Curaçao. Het spiksplinternieuwe ziekenhuis is eind 2019 geopend en is nu naarstig op zoek naar een SEH Arts (KNMG) om de jonge afdeling de ondersteunen. Na een succesvolle samenwerking met het oude ziekenhuis hebben zij ons gevraagd om hen daarbij te helpen. Wie ben jij? Jij bent sowieso de fijnste collega uit je team. Je bent minimaal 3 maanden beschikbaar en je hebt bij voorkeur de kans om op korte termijn naar Curaçao te vertrekken.

De Spoedeisende Hulp van het Curaçao Medical Center (CMC). In 2019 is het nieuwe algemene ziekenhuis Curaçao Medical Center geopend. De belangrijkste aanbieder van zowel medisch specialistische als topklinische zorg op het eiland. Het CMC werkt o.a. samen met het Advent Hospitaal, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Erasmus Universitair Medisch Centrum en het Fundación Cardioinfantil in Bogotá (Colombia).

De afdeling SEH is een drukbezochte afdeling met gemiddeld 24.000 patiënten per jaar. Jaarlijks worden gemiddeld 200 hoogenergetische multi-trauma patiënten en tussen de 6.000 à 8.000 reguliere trauma patiënten behandeld. Het team bestaat op dit moment uit 8 SEH-artsen, 22 verpleegkundigen (incl. triage verpleegkundigen) en wordt bijgestaan door ongeveer 20 arts-assistenten van verschillende disciplines.

De functie van Spoedeisende Hulp Arts Curaçao (KNMG)

Gediplomeerd als SEH-arts (opgeleid en KNMG geregistreerd of vergelijkbaar) met relevante jaren werkervaring binnen deze functie

Minimaal 3 maanden beschikbaar. De voorkeur gaat uit naar een langer dienstverband (1-2 jaar)

In verband met de werkvergunning is het belangrijk dat je de Nederlandse nationaliteit hebt (tenzij je op langere termijn beschikbaar bent)

In het bezit van een geldig ATLS, ACLS en PALS-certificaat, bij voorkeur ook MIMMS en FCCS

Het kunnen uitvoeren en interpreteren van een eFAST-echo bij trauma patiënten

Het veilig kunnen stellen van de bedreigde ademweg en vaardig zijn in de verschillende intubatietechnieken

Gedreven in het bijdragen aan de opleiding/bijscholing van co-assistenten, stagiaires, verpleegkundigen en het begeleiden van arts-assistenten en medisch specialisten

Klantvriendelijk, flexibel en zich thuis kunnen voelen in een multiculturele omgeving

Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands, Papiamento, Engels. Beheersing van de Spaanse taal is een pré

Jij draait je hand niet om voor een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. In 2018 en 2019 hebben wij het oude ziekenhuis, het SEHOS, geholpen met de bemiddeling van 25 SEH verpleegkundigen. Vanwege deze succesvolle samenwerking heeft het CMC ons gevraagd ook hen te helpen met het vinden van geschikte waarnemers op de SEH.

Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Het CMC en onze inzet tijdens deze bemiddeling

Het CMC biedt jou een arbeidscontract aan voor de duur van jouw inzet. Inschaling gebeurt volgens het Beloningsbeleid Medisch Professionals (BMP) op basis van 40 uur/week

Wij begeleiden jou vanaf het moment dat je bij ons aangeeft dat je naar Curaçao wil vertrekken tot het moment dat je weer terug in Nederland bent

Onze emigratiecoach op Curaçao staat voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden of dingen voor je uit te zoeken

Je ontvang een retourticket Nederland – Curaçao

De eerste 3 maanden worden huisvesting en autohuur voor jou geregeld en vergoed

Voor vertrek krijg je van ons een basisles Papiaments, zodat het contact met patiënten en collega’s een stuk soepeler zal verlopen https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/

Je ontvangt een uitnodiging voor onze kwartaalborrel, zodat je kennismaking kunt maken met de andere kandidaten die naar de Caribbean vertrekken

Indien mogelijk komen we bij je langs op het eiland om te checken hoe het met je gaat

En één belofte maken we je zeker…je gaat een ervaring aan die je nooit meer zal vergeten

Enthousiast geworden door het lezen van deze vacature?Ben jij dé Spoedeisende Hulp Arts Curaçao die het team van het CMC compleet gaat maken? Je vindt het een uitdaging om mee te werken aan de overgangstransitie van een oude, naar een nieuwe werksituatie? Dan lijkt het ons een uitdaging om jou voor deze vacature te bemiddelen. We plannen graag een kennismakingsgesprek met je in om je te vertellen over het werken op de Caribbean.

Je kunt ons bereiken door een mail te sturen naar [email protected] of te bellen op +31(0)20-2443798. De volledige vacaturetekst lees je hier: https://www.healthz.eu/vacature/spoedeisende-hulp-arts-curacao/

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583

