10 Gedeeld

Kralendijk – 95% van de honderd geïnterviewden van de Single Use Plastics Enquête zijn vóór een verbod op wegwerpplastics. Deelnemers van de enquête werd gevraagd welke plastic producten zij zelf zouden verbieden, en dat resulteerde in de volgende top 8.

Nummer Type wegwerpplastic Percentage 1 Plastic tasjes 97% 2 Styrofoam maaltijdboxen bekers 93% 3 Drinkbekers 90% 4 Plastic rietjes 80 % 5 Waterflesjes 77% 6 Bestek 70% 7 Wattenstaafjes 68% 8 Ballonnen 68%

Slechts 25 van de 100 geïnterviewde personen was niet op de hoogte van de plannen van de lokale overheid om wegwerpplastics te verbieden.

Afval scheiden

51% van de deelnemers aan de Single Use Plastics Enquête, scheidt hun plastic afval van ander huishoudelijk afval. Plasa Medio Ambiente, in het centrum van Kralendijk, is het meest bezochte milieuplein voor het afgeven van plastic afval. 37% van de deelnemers aan de SUP enquête bezoekt Plasa Medio Ambiente, op afstand gevolgd door de milieu containers bij Hato en Rincon, die elk door 7% van de respondenten wordt bezocht.

Deel uw mening online

Hopelijk zijn meer mensen op Bonaire bereid om hun mening over plastics te delen. De enquête is online beschikbaar via de Facebook pagina’s van Selibon, Clean Coast Bonaire en Boneiru Duradero. De enquête is uitgevoerd met de ondersteuning van Carolyn Caporusso van Clean Coast Bonaire, Ilva De Jongh, Ghyslaine Coffie, en Onnie Emerenciana van Fundashon Limpi i Bunita.

Lees ook: