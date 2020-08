42 Gedeeld

Chefkok Stefan Martens, Jonnie en Thérèse Boer en gastheer Feike Postma

Kralendijk – Op 7 augustus hebben Jonnie en Thérèse Boer de nieuwe menukaart van Brass Boer Bonaire gepresenteerd aan genodigden. Of wij als één van de eersten de gloednieuwe menukaart wilden proeven, ja natuurlijk! Na maanden gesloten te zijn geweest vanwege de coronacrisis opent Brass Boer vrijdagavond 14 augustus weer beperkt haar deuren. Afgelopen vrijdag was een voorproefje van het splinternieuwe menu. Een 5-gangen menu met goede wijnen en een super enthousiast team.

Eigenaren Jonnie en Thérèse Boer zijn voor deze speciale gelegenheid naar Bonaire gekomen. Het echtpaar Boer, Chefkok Stefan Martens, gastheer Feike Postma en zijn team verwelkomde ons met open armen.

Brass Boer staat bekend om ongewone ingrediënten bij elkaar te brengen waardoor er een uniek gerecht tevoorschijn komt. Er wordt waar mogelijk, gewerkt met locale producten. Het meest unieke product van deze avond was de “Pink Beach” zeebanaan. Wat normaal langs het strand groeit op Bonaire, lag nu als side dish op ons bord. Heel bijzonder en smakelijk!

lokaal gevangen snapper met zeebanaan, door Jonnie persoonlijk geplukt aan de kust van Bonaire

Behalve het heerlijke eten zijn ook de wijnen, waaronder zeker die van Thérèse zelf ” Kus van Thérèse”, met zorg uitgekozen. Aan personen die geen alcohol drinken is ook gedacht. Ik was zeker blij verrast van alle heerlijke ongewone virgin cocktails met een twist. Tip, de peer of de kokos cocktail is top!

Club Tropicana

Vernieuwing is ook terug te zien bij Club Tropicana. Op de drankenkaart pronken een aantal bijzondere nieuwe cocktails en het terras is uitgebreid naar het strand. Gasten kunnen van maandag t/m zaterdag tussen 12 – 21.00 uur vanaf hun strandbedje genieten van een kleine kaart met bites of een picknickmand met herkenbare gerechtjes.

Brass Boer is onderdeel van het luxe Delfins Beach Resort en is gelegen op een prachtige locatie met een fantastisch uitzicht op de Caribische zee.

Wil jij ook een keer genieten van een heerlijk uniek diner bij Brass Boer, dan raden wij aan om te reserveren. Tot nader orde is het restaurant vanaf 14 augustus alleen geopend op vrijdagen en zaterdagen van 17.30 – 22.00uur. Dus wil jij verzekerd zijn van een tafel, bel dan naar +599 715 5050 of reserveer via www.brassboer.com

Wij hebben genoten en danken het gehele team voor een culinaire top avond!

