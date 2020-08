5 Gedeeld

Oranjestad – Op woensdag 5 augustus heeft de Douane Caribisch Nederland op Sint Eustatius verdovende middelen onderschept in een zending zeevracht.

Tijdens de controle van de vrachtzendingen, meldde zich een dame om een voor haar bestemde vracht op te halen. Na een eerste globale inspectie in de vrachtloods in de zeehaven, werd op grond van inhoud van de doos en het gedrag van de ontvanger besloten om over te gaan tot nadere controle in het kantoor van de Douane. De Douane trof 460 gram cannabis en 190 gram cocaine aan.

De ontvanger is aangemerkt als verdachte en is ter plekke aangehouden. Het betreft de vrouw met initialen G.C.M.M., van 30 jaar. De verdachte en de verdovende middelen zijn voor nader onderzoek overgedragen aan collega’s van KPCN.

Lees ook: