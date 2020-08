1 Delen

Kralendijk – Het is half tot zwaar bewolkt met een kans op een plaatselijke (onweers)bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Weeroverzicht vrijdag: Een tropische golf gelegen boven de oostelijke Caraïben, zorgt voor meer bewolking zowel vandaag als in het weekend en de kans op een aantal plaatselijke (onweers)buien over de regio.



Zaterdag 8 augustus: Het is half bewolkt en winderig met een kans op een plaatselijke (onweers)bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal best hard zijn voornamelijk in uitschieters (17-22 knopen met uitschieters tot 26 knopen).



Zondag 9 augustus: Het is half tot zwaar bewolkt met een kans op een plaatselijke (onweers)bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Voor meer informatie over het weer ga naar caribbeanweathercenter.net

Lees ook: