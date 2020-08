5 Gedeeld

Kralendijk – Van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2020 organiseert het taal- en rekenproject, Pienter in Taal Bonaire (kortweg Pienter), een Summerschool voor de leerlingen van Pienter die nu naar de brugklas gaan. Dit is op de locaties MBO Bonaire en Liseo Boneriano van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) tussen 08:00 uur en 12:00 uur.

Pienter, een project van Stichting Lezen en Schrijven Bonaire, besloot dit in samenwerking met de scholen vanwege de tijdelijke sluiting van de scholen door de corona. Dit heeft voor achterstand gezorgd in het Pienter lesprogramma dat juist vijf jaar terug het daglicht zag in opdracht van de scholen om extra lessen Nederlands na school te verzorgen om de achterstand in te lopen op het gebied van woordenschat, spelling en grammatica.

Pienter Summerschool

De desbetreffende ouders, verzorgers en leerlingen hebben vóór de grote schoolvakantie een brief hierover gekregen via school. Naast de taalboost van deze Summerschool kunnen op deze manier leerlingen ook nog vroegtijdig kennis maken met onder meer de SGB-locatie waar ze gaan studeren.

Naast het al interactief en leuk taal- en rekenprogramma Muiswerk, zullen deze leerlingen ook met het Nederlands en rekenen oefenen via onder andere speurtocht, allerlei online en offline spelletjes, recreatieve activiteiten, wedstrijden, etcetera.

Op vrijdag 14 augustus wordt de Pienter Summerschool feestelijk afgesloten per locatie. Belangstellenden van Pienter die op de een of andere manier geen brief hebben ontvangen kunnen contact opnemen met de projectleider van Pienter, Paul Ruijs, op (+599) 782 4569. Mailen kan ook naar: [email protected]

Het “nieuw normaal” van Pienter

Tijdens de sluiting van de scholen op Bonaire, heeft Pienter een actie georganiseerd onder de leerlingen van Pienter die een Muiswerk-account hebben. Dit was om deze groep te stimuleren ook thuis zelfstandig te blijven oefenen met dit online taal- en rekenprogramma. Bovendien hebben een paar Pienter docenten op allerlei creatieve manieren enkele online lessen verzorgd in deze periode.

Er werden ook drie Muiswerk- accounts gratis beschikbaar gesteld aan de samenleving om ook mee te oefenen. Pienter deelnemers die tussen 15 april en 15 mei 2020 minimaal 480 klokuren op Muiswerk hebben gewerkt, kregen een praktisch of pedagogisch aardigheidje. Dit varieerde van snoep met een tandenborstel, schoolartikeltjes tot handreinigingsdoekjes. Ruim 15 deelnemers waren uitblinkers en kwamen hiervoor in aanmerking.

Gezien vele uitdagingen zoals: geen (eigen) device of internetverbinding hebben, zijn er ook aanmoedigingsprijzen geïntroduceerd voor degenen die minder dan de 480 klokuren gewerkt hebben, ondanks de genoemde uitdagingen. Iedere participant kreeg naast een aardigheidje een Pienter certificaat voor hun bijzondere inzet.

Jaarverslag nu ook in het Papiamentu

Sinds kort is het jaarverslag 2019 van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire, waaronder onder meer het taal- en rekenproject Pienter in Taal Bonaire valt, ook in het Papiamentu te lezen op de website van de stichting..

Pienter in Taal is een project (2018) van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire (2015). Per jaar doen er ruim 124 leerlingen van groep 8 plus de brugklassen van vmbo, mavo, havo en vwo op Bonaire hieraan mee. Ze worden in de gelegenheid gesteld gratis extra lessen Nederlands na school te volgen. Leerlingen krijgen een jaar lang kosteloos en onbeperkt toegang tot het computerprogramma Muiswerk, waar ze overal waar internet is kunnen oefenen. De ouders/verzorgers kunnen hierdoor ook de ontwikkeling van hun kind op de voet volgen en hierin verder stimuleren. Sinds 2020 kunnen leerlingen ook oefenen met rekenen en wiskunde. Leerlingen uit groep 7 zijn dit jaar toegevoegd aan het taal- en rekenproject Pienter in Taal op Bonaire.

Lees ook: