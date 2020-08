41 Gedeeld

Kralendijk – Eind juni 2020 is de Selibon van start gegaan met een schoonmaakcampagne in de wijken, onder de noemer ‘Dit is onze wijk: schoon en mooi’. Het doel van deze campagne is om de bewoners er bewust van te maken hun wijk schoon te houden.

De eerste wijk die aan de beurt kwam, was de wijk Antriol, om preciezer te zijn Antriol Pariba. Gedurende de maand juli 2020 heeft de Selibon verschillende plekken en straten in Antriol Pariba schoongemaakt en nu is Antriol Pabou aan de beurt. De schoonmaakwerkzaamheden in Antriol Pabou zullen ongeveer 1 maand in beslag nemen en daarna gaan wij door met de wijk Nort’i Saliña.

Selibon doet een oproep aan alle bewoners van Antriol Pabou, Den Tera en omstreken om alvast te beginnen hun erf of rond hun huis schoon te maken, omdat de Selibon op doordeweekse dagen langs komt om alle afval op te halen. Kijk regelmatig op de Facebookpagina van Selibon NV, zodat u weet op welke dag de Selibon in uw wijk zal zijn.

