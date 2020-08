15 Gedeeld

Tromp houdt zijn opdracht voor gezien en is niet langer beschikbaar.

Kralendijk- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) dreigt in deze kritische tijd geheel stuurloos te geraken, nu interm directeur Delno Tromp niet beschikbaar is om de organisatie voor een volgende periode te leiden.

Tromp werd indertijd aangesteld voor een periode van 3 maanden, maar de overeenkomst met hem werd diverse malen verlengd. Zijn belangrijkste opdracht was het inwerken van een nieuwe permanente directeur, maar die directeur is nooit aangesteld.

Het uitvoeren van een werving- en selectieprocedure wordt bemoeilijkt omdat de TCB -net als veel andere overheidsentiteiten- niet beschikt over ook maar 1 enkele commissaris in de Raad van Commissarissen.

Hoewel het contract van Tromp officieel nog liep tot 1 september 2020, is hij door de opname van opgebouwde vakantiedagen al niet meer binnen de TCB aanwezig.

Governance

Tromp blijkt, na lang aandringen, niet inhoudelijk in te willen gaan op zijn reden om niet langer bij de TCB te blijven. “Het enige wat ik erover kwijt wil is dat ik mij aansluit bij de woorden van Ben Oleana, en zijn bevindingen over hoe de zaken hier gaan compleet onderschrijf.” aldus Tromp.

Ben Oleana stapte recent op als ‘tijdelijk bestuurder’ bij de Bonaire Holding Maatschappij, waaronder ook de TCB valt. Oleana was van mening dat de principes van Good Governance binnen de Holdingmaatschappij ver te zoeken was. Hij zag onder andere te veel overheidsbemoeienis binnen de vennootschappen die onder de overheid vallen.

Herstelplan

Het vertrek van Tromp komt op een bijzonder ongelukkig moment: Vanuit het Openbaar Lichaam wordt de laatste hand gelegd aan het zogenaamde ‘Tourism Recovery Plan’. Wat de zaak nog ernstiger maakt is dat Bonaire.nu uit de wandelgangen begrijpt is dat ook adviseur Tico Croes van plan zou zijn de opdracht bij TCB voor gezien te hebben, wegens een gebrek aan stabiliteit binnen de TCB.

Croes is de opsteller van het Strategic Tourism Plan (SMP), dat een blauwdruk heeft opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van het toerisme op Bonaire en de zogenaamde Blue Economy.

